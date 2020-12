Une forme de thérapie. Depuis qu'il s'est mis à nu dans une longue et enrichissante interview en face de Jorge Valdano dans l'émission Universo Valdano, Antoine Griezmann va mieux. Un entretien cathartique qui a permis au Français d'exorciser ses démons et d'enchaîner avec une forme retrouvée sur le pré. Le résultat, on l'a vu. Deux sublimes buts en deux matches, face à Osasuna en Liga et sur le terrain de Ferencvaros, en Ligue des Champions mercredi soir. Sans oublier son but contre Kiev (4-0) mardi dernier.

Pour Ronald Koeman il est impératif que le champion du monde 2018 parle à la presse plus souvent : "Laissez Valdano venir chaque semaine alors", a ainsi plaisanté le coach batave en conférence de presse au terme du match, lui qui a livré des explications plus pertinentes concernant le retour en forme de son joueur. "C'est une question de confiance. Griezmann a toujours travaillé dur pour améliorer son jeu et son efficacité. Maintenant, les buts arrivent et il est convaincu de sa qualité. Espérons que cette séquence se poursuive." Griezmann a marqué 4 buts en 12 matchs depuis l'entame. Et si son épopée barcelonaise était enfin lancée ?