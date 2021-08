L’AS Monaco n’est plus qu’à un tour d’une présence en phase finale de la Ligue des Champions. Avant le barrage, il fallait se défaire de l’équipe tchèque de Sparta Prague. La mission a été accomplie et avec la manière qui plus est. Comme à l’aller, les hommes de Niko Kovac l’ont emporté par deux buts d’écart (3-1).

Le gardien tchèque a retardé l’échéance



Dans leur fief de Louis II, les Monégasques ont bien maitrisé leurs opposants. Dominateurs d’entrée, ils auraient pu prendre l’avantage rapidement sans les nombreux arrêts de Florin Nita. Le gardien roumain de Sparta a notamment frustré Kevin Volland à deux reprises avant la pause, ainsi qu’Aleksandr Golovin (46e).



A force de pousser, Monaco a quand même fini par percer le verrou tchèque. Et la délivrance est venue de Gelson Martins. Le Portugais a débloqué la situation à la 50e minute d’une frappe en force et dans un angle fermé. Le plus dur a alors été fait, et le second but a suivi instantanément. Golovin doublait la mise à la 56e d’un tir à ras de terre, consécutivement à une remise de Wissam Ben Yedder.

Monaco tout en maitrise



A 2-0, il n’y avait plus de suspense dans cette partie. C’est ce qui explique peut-être que les locaux se sont un peu relâchés ensuite. Cela a débouché sur la réduction du score adverse signée Karlsson à la 78e. Ce fut sans incidence sur le sort du match, surtout que les Monégasques ont repris leur avance de deux buts peu après par l’intermédiaire de Sofiane Diop. Le jeune milieu de terrain a réalisé un beau numéro individuel dans la surface avant de conclure avec beaucoup de sang froid.



3-1, ce fut le résultat final de ce match. Monaco se qualifie donc sans trop de peines pour le barrage. Leur prochain adversaire sera le Shakhtar Donetsk. Un client d’un niveau plus relevé, mais Ben Yedder et compagnie n’auront pas à faire de complexe. S’ils restent sérieux, comme ils l’ont été face à Prague, ils ont toutes les chances de passer.