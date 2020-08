Thomas Tuchel s'est voulu optimiste en conférence de presse à la veille du quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta. Le coach du PSG a laissé sous-entendre que Kylian Mbappé, blessé à la cheville lors de la finale de Coupe de la Ligue et un temps annoncé forfait, pourrait être de la partie face à l'équipe italienne ce mercredi. "S'il fait un bon entraînement aujourd'hui, et que rien d'extraordinaire ne se produit, il sera dans l'équipe demain" a déclaré l'entraîneur parisien qui a tout de même tempéré au micro de RMC : "Il sera dans l'équipe pour finir le match. 90 minutes ce n'est pas possible".