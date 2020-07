Manchester City blanchi par le TAS et autorisé à jouer la Ligue des Champions

Les dirigeants de Manchester City, ses joueurs et tous les supporters de l’équipe peuvent pousser un grand ouf de soulagement. La décision en appel faite auprès du Tribunal Arbitral du Sport contre les sanctions prononcées par l’UEFA a porté ses fruits. Le cador de Premier League n’est plus suspendu de Ligue des Champions. La saison prochaine, il prendra bien part à cette prestigieuse compétition. Et ce, pour la dixième fois d’affilée.

Man City ne payera qu’une amende de 10M€

Manchester City avait été puni dans le cadre du fair-play financier, mais les hautes instances juridiques ont jugé la sanction disproportionnée. Le dossier concocté par l’administration des Eastlands et qui a été soumis au TAS le mois dernier a probablement aussi pesé dans la balance. Même l’amende infligée au club anglais a été revu à la baisse. Au lieu de 50M€, c’est une « petite » somme de 10M€ que les responsables des Citizens vont devoir débourser.

City peut désormais se concentrer sereinement sur ses dernières échéances de la saison, avec une Ligue des Champions et une FA Cup à conquérir. Ses responsables peuvent aussi commencer à travailler sur le mercato, en ayant à l’esprit qu’ils auront bien la plus belle des épreuves continentales à faire miroiter à leurs possibles recrues durant l’intersaison. Enfin, les stars de l’équipe qui envisageaient un départ en cas d’absence de C1, tel que Kevin De Bruyne, peuvent de nouveau s’inscrire dans la durée avec le club et son projet.

Un vrai désaveu pour l’UEFA

La nouvelle est réjouissante pour les vice-champions d’Angleterre, mais un peu moins pour l’UEFA. La levée de la sanction contre City est un vrai camouflet pour la confédération et sa règle de Fair-Play financier. Ce rebondissement crée même un cas de jurisprudence, qui peut donner de l’espoir à tous les autres clubs européens dont les finances sont dans le rouge ou qui pourraient l’être dans le futur.