Mercredi face à Manchester United, le PSG va, de nouveau, disputer un match important (21 heures). Deuxième du groupe H dans cette Ligue des Champions 2020-2021, l'équipe dirigée par Thomas Tuchel a encore, pour le moment, son destin en main au sujet de son avenir européen, mais elle serait bien inspirée d'aller s'imposer en Angleterre afin de s'éviter une possible mauvaise surprise pour la suite.



Présent en conférence de presse, Marco Verratti a évoqué son opinion avant la rencontre contre Manchester United, et il a accordé un rôle majeur à ce duel. "C'est une finale. Je pense que tout le monde a hâte de jouer ce match. On va jouer dans un grand stade, contre une grande équipe, face à de grands joueurs. Il faudra passer cette étape. On a tout pour réaliser un bon match, il faudra le montrer sur le terrain en faisant les efforts individuels et collectifs. Il faudra jouer à 150% car eux aussi doivent gagner", a expliqué le natif de Pescara.

Tuchel défendu par Verratti



Déjà battu à deux reprises jusqu'ici en quatre matchs de C1 (contre Leipzig et Manchester United), le PSG ne peut pas se permettre un nouveau revers et Marco Verratti s'est montré conscient de cela. "Tous les matches sont importants, on en a déjà raté deux lors de la phase de poules. Il ne faut pas en rater un troisième. Il faut être confiant, donner tout sur le terrain et on verra le résultat demain", a jugé le milieu de terrain.



Face aux résultats irréguliers du club francilien depuis l'entame de la saison, Thomas Tuchel est sous le feu des critiques. Toutefois, Verratti a pris sa défense, soulignant en particulier le lien que le coach allemand a su tisser auprès de son groupe.





"J'ai eu la chance d'être entraîné par de grands entraîneurs comme Blanc ou Ancelotti. Tuchel nous a amené en finale de Champions League, il ne manquait pas grand chose pour être champion. On a gagné les quatre titres nationaux aussi la saison dernière. On ne pouvait pas faire mieux. Il a un très bon caractère avec nous. De l'extérieur, ça peut sembler facile, mais de l'intérieur pas toujours. Lui a réussi à créer un bon rapport avec nous. Sur le terrain, on a aussi montré de bonnes choses. Les supporters ont pu être fiers de nous la saison dernière. On n'a pas perdu notre foot. On a eu des problèmes, mais maintenant c'est fini. Il faut le montrer demain et j'espère qu'on ira loin cette année encore", a commenté l'international italien.