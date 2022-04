Aller contre nature. C’était l’idée proposée à l’Atlético de Madrid pour espérer voir le dernier carré de la Ligue des champions. Diego Simeone n’a pas visiblement osé perturber l’ADN qu’il insuffle à son équipe depuis plus de 10 ans.



Face à Manchester City, vainqueur 1-0 lors du quart de finale aller, l’entraîneur des Colchoneros est resté fidèle à sa philosophie : un bloc compact, une faim de loup quand on défend et des transitions rapides. En clair, les Madrilènes n’ont pas attaqué, en témoignent les 70% de possession en faveur des hommes de Guardiola à la pause. Le fait marquant de la domination des Anglais ? Le poteau trouvé par Gündogan (30e).





Du côté de Griezmann et ses camarades, une mini occasion au compteur en forme de frappe de Kondogbia légèrement contrée qui a terminé dans les bras d’Ederson (35e). Heureusement pour le spectacle et le public madrilène, la seconde période a occasionné bien plus de vibrations. L’Atlético sortait enfin de sa réserve tactique avec des occasions pour Griezmann (57e), De Paul (70e) et une reprise de Carrasco déviée par Stones (86e). L’expulsion de Felipe (deuxième jaune pour une faute sur Foden) a provoqué une petite échauffourée générale, la faute à un Savic bien trop nerveux, et une distribution de cartons.



Manchester City résistait jusqu’au bout du temps additionnel avec deux interventions d’Ederson (90e + 8, 90e + 12). Le bonheur de la qualification anglaise a contrasté avec les sorties sur blessure de De Bruyne (65e) et Walker (73e). A la lutte avec Liverpool pour le titre en Angleterre et peut-être aussi pour cette C1, la formation de Guardiola a bien besoin de toutes ses forces dans cette fin de saison.