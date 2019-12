Pavel Nedved (vice-président de la Juventus Turin, au micro de Sky Sport Italia)

Bien sûr, on peut être satisfaits du tirage parce qu'on a vu qu'il y avait déjà des huitièmes de finale impressionnants. Nous ne pouvons pas nous plaindre, considérant que la saison dernière nous avions tiré l’Atlético. Mais si vous n’être pas en forme quand la Ligue des Champions revient autour de février-mars, il n’y a pas grand-chose à faire. Les antécédents nous sont favorables, mais ils ne valent rien. Seule la forme du moment compte. Je dois être honnête, je n'ai pas beaucoup suivi Lyon. Maintenant, on va les étudier. Notre staff est très compétent. Pour nous, la Ligue des Champions ne doit pas devenir une obsession. Mais c'est un objectif clair, ça, on peut l'admettre. On est à égalité avec d'autres candidats à la victoire finale. Mais il suffit de rater une période et tu es dehors.