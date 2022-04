Il faudra bien compter sur Liverpool pour cette édition de Ligue des Champions. En lice pour un fabuleux quadruplé, l'équipe de Jürgen Klopp a accédé au dernier carré en montrant ses deux visages : beaucoup de maîtrise dans un premier temps, puis un football complètement déstructuré qui a permis à Benfica de refaire surface. Elle s'est même fait peur, franchement, car le club de Lisbonne, vaillant, méritera aussi les honneurs après ce "hard-rock game". Il aura été à la hauteur, dans son jeu comme dans son attitude.

Un match complètement fou



Comme à l'aller, les Reds ont débloqué la situation sur une tête parfaite de Konaté suite à un corner bien botté (1-0, 21e). Liverpool menait alors 4-1 sur la double confrontation. Plus d'une équipe aurait sombré contre cette machine infernale à Anfield. Cela n'a pas été le cas du Benfica, qui a égalisé avant la pause sur un tir bien dosé de Gonçalo Ramos (1-1, 32e).



Les lignes se sont étirées et le match a basculé dans une autre dimension. Poussés par leur public, les Reds ont remis le pied sur l'accélérateur, grâce à un Firmino retrouvé. Coup sur coup, le classieux brésilien a trouvé le chemin des filets, d'abord à la réception d'un centre de Jota (2-1, 55e), puis sur une volée victorieuse (3-1, 65e).



Pas question d'abdiquer pour le Benfica. Yaremchuk, en solo, a réduit l'écart (3-2, 73e), avant que l'inévitable Nunez, qui aura pesé tout le match sur le front de l'attaque, n'arrache un match nul symbolique au bout de la nuit (3-3, 82e) avant de faire passer deux nouveaux frissons dans les derniers instants de la rencontre (83e, 90e+5). Mais le score n'a plus évolué. Liverpool rejoint Manchester City, le Real Madrid et Villarreal en demi-finale. Le Benfica sort par la grande porte.