Une nouvelle fois décisif avec Leipzig, Christopher Nkunku a terrassé un Real Madrid grandement remanié pour s'imposer 3 à 2 et place le club allemand en ballottage favorable dans la course pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Avec neuf points au compteur, Leipzig ne devra pas perdre la semaine prochaine à Varsovie contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, tenu en échec à Glasgow par le Celtic (1-1) et qui compte trois points de retard sur Leipzig. Le Real, malgré cette première défaite de la saison, conserve la première place du groupe avec 10 points et voudra la sceller la semaine prochaine à domicile contre le Celtic, pour éviter un 8e compliqué en février.

Avant de se rendre dans l'est de l'Allemagne, Carlo Ancelotti était déjà contraint de se passer des services de plusieurs de ses joueurs clés en attaque, à commencer par son nouveau Ballon d'Or Karim Benzema, mais aussi Luka Modric et Valverde. Alors que la première minute de jeu n'était pas achevée, Leipzig a donné le ton de la première demi-heure, avec le portier belge du Real Thibaut Courtois obligé de repousser en corner une première tentative d'Emil Forsberg. Mieux en place dans la construction, les hommes de Marco Rose ont trouvé l'ouverture sur un corner parfaitement tiré par Dominik Szoboszlai pour André Silva.

La tête du Portugais de 26 ans a failli tromper Courtois qui n'a pu que remiser dans les six mètres, où Josko Gvardiol a ouvert le score (1-0, 13e). Intenable sur le côté droit de l'attaque de Leipzig aux côtés d'André Silva, Christopher Nkunku a profité d'une balle mal renvoyée par la défense madrilène pour doubler la mise cinq minutes plus tard d'une puissante frappe du pied gauche, aidé par la transversale. Nkunku a stabilisé le jeu des "Taureaux rouges" en seconde période, alors que le Real avait fait une partie de son retard avant la pause par Vinicius, à la réception d'un centre d'Asencio (2-1, 44e).

Battu dans l'attaque de la balle, le Real a perdu de très nombreux duels en seconde période, mais Leipzig a mis du temps à se mettre à l'abri malgré une avalanche d'occasions par Nkunku ou Timo Werner, entré en jeu pour les vingt dernières minutes. C'est finalement dans les dix dernières minutes, sur une chevauchée de l'ancien Strasbourgeois Mohamed Simakan sur son côté droit et une passe parfaite pour Werner que Leipzig a repris ses aises (3-1). Le penalty transformé par Rodrygo dans la dernière minute du temps additionnel n'a eu aucun effet sur l'issue de la rencontre.