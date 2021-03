Ligue des champions : Le tableau est connu jusqu'à la finale

The road to Istanbul is set! 😍

Which 2 teams will make the final? 🤔#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/HdgWQRCMHQ



— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021



Des demies alléchantes



Le tirage complet des quarts et des demi-finales



Bayern Munich - Paris Saint Germain



Manchester City - Borussia Dortmund



Real Madrid - Liverpool



FC Porto - Chelsea















Vainqueur de Bayern Munich - PSG - Vainqueur de Manchester City - Dortmund



Vainqueur de Real Madrid - Liverpool - Vainqueur de FC Porto - Chelsea













a été effectué ce vendredi à Nyon (Suisse). Lepuisque les hommes de Mauricio Pochettino affronteront le Bayern Munich les 6 et 7 avril prochain. Pour Manchester City, ce sera un duel contre le Borussia Dortmund.Zinedine Zidane et le Real Madrid vont se confronter au champion d'Angleterre en titre, Liverpool. Quant à Chelsea, il a hérité du FC Porto. A l'aller, le Bayern, Man City, Madrid et Porto recevront, avant de se déplacer respectivement à Paris, Dortmund, Liverpool et Chelsea.Les demi-finales ont également été tirées au sort et là encore, le Paris Saint-Germain n'a pas été verni. En cas de succès face au Bayern, les Parisiens affronteront le vainqueur de Manchester City-Dortmund (les 27 et 28 avril). L'autre demi-finale opposera le gagnant de Real Madrid-Liverpool à celui de Porto-Chelsea.