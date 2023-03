Il y a comme une impression que le PSG a laissé passer sa chance lors de la première période. Sans être transcendants, les joueurs de la capitale ont eu la plus grande occasion de la rencontre. Après un pressing intense de Achraf Hakimi sur Yann Sommer qui a tardé à dégager le ballon, Vitinha a eu une occasion énorme d'ouvrir le score.

Le Portugais s'est présenté devant le but vide mais a trébuché et n'a pas tiré assez fort. Cette frappe trop molle a permis à Matthijs De Ligt de sauver son équipe en taclant devant la ligne. Le Néerlandais et ses coéquipiers ont exulté et ont montré leur énorme abnégation dans cette rencontre. Les Bavarois ont eu des opportunités aussi. Jamal Musiala n'a pas cadré sa frappe dans un angle fermé tandis que Leon Goretzka a buté sur Donnarumma.

Choupo-Bourreau

En seconde période, les hommes de Julian Nagelsmann ont remis le pied sur le ballon et ont dominé. Eric Maxime Choupo Moting s'est montré de nombreuses fois mais a été plutôt maladroit. Lorsqu'il s'est présenté devant Gigo Donnarumma, il a trébuché puis sur la frappe de Leon Gortezka, il a sauvé les Parisiens en étant sur la trajectoire du ballon. Quelques minutes plus tard, il pensait ouvrir le score mais sur sa tête, Thomas Muller a été signalé en position de hors jeu. Mais à force de plier, Paris a rompu.

Après une perte de balle dans ses 16 derniers mètres de Marco Verratti, Thomas Muller a récupéré et servi le Camerounais, seul devant le but. Il n'avait plus qu'à propulser le ballon au fond des filets. C'était son quatrième but consécutif contre son ancien club. Lors du reste du match, les Parisiens n'ont pas réussi à se créer d'occasions. Kylian Mbappé a été parfaitement géré par Dayot Upamecano. Sur une contre attaque orchestrée par les rentrants Joao Cancelo et Serge Gnabry, le Bayern a doublé la mise et a validé la qualification en quarts de finale.