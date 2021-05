John Stones se réjouit de défier à nouveau Neymar et Kylian Mbappé alors que Manchester City envisage une place en finale de la Ligue des Champions aux dépens du PSG. L'équipe de Pep Guardiola s'est offert une victoire 2-1 face au Paris Saint-Germain la semaine dernière au Parc des Princes, la mettant en position de force pour le retour prévu mardi, au stade Etihad.

"Un grand défi pour nous"



Mbappé n'avait guère brillé face au duo défensif de City composé de Stones et Ruben Dias au match aller et le défenseur anglais espère qu'il en sera de même au retour. "Ce n'est jamais facile, quelle que soit la personne que nous affrontons. Dans les grandes occasions, cela compte plus", a déclaré Stones aux journalistes en conférence de presse lundi, après que Mbappé a été confirmé comme faisant partie du groupe du PSG, malgré un problème au mollet contracté lors de la rencontre initiale. "Affronter deux joueurs de classe mondiale est passionnant pour nous en tant que défenseurs. Pour nous tester, montrer notre capacité et montrer comment nous pouvons nous adapter au défi. Je pense que nous avons vraiment très bien fait ça dans la seconde moitié du match précédent. C'est un nouveau spectacle passionnant qui s'annonce demain. Espérons que nous pourrons garder toute l'équipe adverse silencieuse, pas seulement ces deux-là et passer à quelque chose de spécial, qui serait la finale."