L'AC Milan accueillera Salzbourg en position de force le 2 novembre prochain lors de l'ultime journée de la Ligue des champions après son net succès mardi sur le terrain du Dinamo Zagreb (4-0), un résultat nul contre les Autrichiens étant suffisant pour se qualifier en huitièmes. Dans le très chaud stade croate de Zagreb, où Chelsea avait concédé début septembre une défaite fatale à son entraîneur Thomas Tuchel (1-0), les Italiens ont pris l'avantage sur une tête plongeante du défenseur Matteo Gabbia (39e). Rafael Leao (49e), Olivier Giroud sur penalty (59e) puis un but contre son camp croate (69e) ont scellé cette précieuse victoire lors d'un second acte à sens unique. Avec cette belle réaction après les deux défaites contre Chelsea (3-0, 2-0), Milan profite au mieux du revers de Salzbourg mardi contre les "Blues" (2-1). Deuxième avec un point d'avance sur les Autrichiens (3e), l'équipe de Stefano Pioli pourra se contenter d'un nul le 2 novembre à San Siro pour accompagner en huitièmes de finale Chelsea, déjà qualifié.

Jusqu'à leur premier but, les Rossoneri ont toutefois été bousculés. Mais Robert Ljubičić n'a pas cadré (11e) et le gardien milanais Ciprian Tatarusanu a bien repoussé la frappe de Luka Ivanusec (18e). Olivier Giroud a sonné le réveil milanais d'une belle tête qui a permis à Dominik Livakovic de briller (32e). Mais le portier international croate n'a rien pu sur la tête plongeante de Gabbia, servi par Sandro Tonali. Le défenseur italien de 23 ans n'oubliera pas son premier but pour son club formateur. Après le coup de rein de Leao à la reprise, Giroud a clos les débats en tirant parfaitement le penalty obtenu par Tonali. Le champion du monde a cru plusieurs fois réussir le doublé mais c'est finalement sur un raté de sa part, une volée manquée, que le quatrième but est arrivé, marqué contre son camp par Ljubicic (69e).Zagreb, éliminé de la C1, peut encore espérer la troisième place synonyme de Ligue Europa en cas de nouvel exploit contre Chelsea et d'une défaite de Salzbourg.