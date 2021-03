Ligue des Champions : Keylor Navas, le facteur X du PSG

Où serait actuellement le Paris Saint-Germain sans Keylor Navas ? En effet, alors que le FC Barcelone a globalement dominé ce 8eme de finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes, les Catalans n'ont pu faire mieux que match nul (1-1), à cause notamment de l'énorme prestation du gardien costaricain dans les cages parisiennes. Si ce dernier a dû s'incliner une fois, sur un missile lointain et imparable de Lionel Messi peu après la demi-heure de jeu (37eme), Navas a sorti le grand jeu peu avant la pause.



Après une faute de Layvin Kurzawa sur Antoine Griezmann dans la surface du PSG, Navas a en effet été impressionnant sur sa ligne pour sortir le penalty de l'Argentin, qui aurait changé beaucoup de choses avant le retour aux vestiaires (45eme+3). Sans ça, malmenés et menés, les joueurs de Mauricio Pochettino auraient pu grandement douter avant le début de la seconde période. En plus de cela, le dernier rempart parisien a également écœuré Ousmane Dembélé sur plusieurs occasions (11eme, 18eme et 35eme), tout comme face à Sergino Dest (23eme) ou encore Sergio Busquest (69eme).

Avec Navas, Paris a enfin trouvé son gardien

Une prestation qui pousse à se demander si l'ancien joueur du Real Madrid ne serait pas l'une des meilleures recrues du club depuis l'arrivée de QSI. Alors que le PSG a longtemps tâtonné à ce poste crucial, avec Salvatore Sirigu, Kevin Trapp ou encore Alphonse Areola, le natif de San Isidro de El General a tout simplement été parfait mercredi soir pour permettre aux Parisiens de ne pas prendre l'eau. Pour son entraîneur, Navas « a fait un match énorme » avec « des actions qui montrent ses qualités et (que) c'est un top gardien mondial », alors qu'Antoine Griezmann ne pouvait que s'incliner.

Pochettino : "Navas a été fantastique":





« Navas était dans un grand soir. Il a fait un grand match, il faut le féliciter », confiait le Français, un brin fataliste, à l'issue du match. Très bon depuis son arrivée, celui qui a réalisé 9 arrêts contre les Blaugrana, soit l'équivalent de 1,65 but évité d'après les expected goals (xG), sera encore une fois très attendu en cette fin de saison, avec la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Coupe de France dans le viseur des coéquipiers de Kylian Mbappé et Neymar.