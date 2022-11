Avec un but décisif du Français Kolo Muani, l'Eintracht Francfort s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions en renversant la vapeur face au Sporting Portugal, relégué en Ligue Europa après sa défaite (2-1) mardi à Lisbonne. Emmenés par Mario Götze, qui réalise à 30 ans un surprenant retour au premier plan, les Allemands ont marqué à deux reprises après l'heure de jeu, pour annuler l'ouverture du score d'Arthur en fin de première période. A l'issue de cette 6e et dernière journée, Francfort termine 2e de cette poule D, derrière Tottenham, tandis que Marseille, battu par les Londoniens dans l'autre match de la soirée, est éliminé des compétitions européennes.

Le Sporting pourra se consoler avec la C3 grâce à la défaite de l'OM, mais échoue à rejoindre les autres clubs portugais, Benfica et Porto, qualifiés en huitièmes de C1 dès la semaine dernière. Pour les Allemands, vainqueurs de la Ligue Europa la saison dernière, le retour dans l'élite européenne après une très longue absence (finale de la C1 en 1960 perdue contre le Real Madrid 7-3) se poursuivra jusqu'au printemps.

Au cours d'une première période jouée par les deux équipes de façon intense et ouverte, le Sporting a pris l'avantage par Arthur Gomes, bien placé pour défaire le gardien Kevin Trapp au bout d'un centre d'Ugarte prolongé par un défenseur allemand (39e). Au retour des vestiaires, le match a repris sur le même rythme effréné et c'est Francfort, sèchement battu à l'aller (3-0), qui a commencé à sourire quand l'arbitre a sifflé une main de Sebastian Coates dans la surface, permettant à Daichi Kamada d'égaliser sur penalty (62e). Les Allemands ont alors fait monter la pression et leurs efforts ont été récompensés lorsque le Français Randal Kolo Muani a imposé son physique pour gagner la position à Gonçalo Inacio et marquer d'une puissante frappe croisée du droit (72e).