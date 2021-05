Si le Real n’est pas en position idéale après avoir concédé le match nul à domicile contre Chelsea en demi-finale aller de Ligue des Champions (1-1), les Madrilènes pourraient tirer profit de leur grande expérience à ce stade de la compétition pour réussir à se qualifier. Un dernier carré de la C1 où leur entraîneur, Zinedine Zidane, est d’ailleurs invaincu en trois apparitions, face à Manchester City, l’Atlético et le Bayern Munich lors de leurs trois sacres consécutifs (2016, 2017, 2018).





Recordman des victoires dans la plus prestigieuse des coupes d’Europe (13), le club merengue détient aussi le record du nombre de demi-finales disputées (30), loin devant le Bayern (20) et le Barça (16). Il possède également celui du nombre de qualifications pour la finale (16) mais aussi d’éliminations (13), ainsi que le record de matchs gagnés dans le dernier carré (26), devant les Munichois (18), la Juventus et Liverpool (12). Club le plus prolifique en demi-finales (90 buts), le Real est aussi le club à y avoir remporté la plus large victoire (6-0 contre le FC Zurich en 1964).

Une 17e finale en vue ?