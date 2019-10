Le nouveau Griezmann continue de mûrir

Entre les blessures de Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Ousmane Dembélé, la seule star offensive du Barça qui a tenté de tenir la baraque au Barça sur l'intégralité du début de saison, c'est bien Antoine Griezmann. De quoi forcer son intégration, sur le terrain mais aussi auprès des supporters, alors que l'attaquant français était arrivé de l'Atletico dans des circonstances un peu troublées.

Griezmann buteur face à villarreal

Cependant, le champion du monde demande encore "du temps" en conférence de presse, à la veille du choc face à l'Inter: "Il me faut du temps. Je me sens à l'aise, mais je dois encore m'améliorer, surtout dans mes mouvements. J'arrive à m'impliquer davantage dans le jeu, mais je dois m'améliorer en tant que joueur de côté. Je suis confiant. Je sais qu'il me manque des choses pour redevenir le meilleur Antoine Griezmann, mais je suis sur la bonne voie."

Son coach Ernesto Valverde, passé juste après lui, confirme qu'il le voit comme "un attaquant proche de la surface", mais "sur les ailes". Et à gauche, de préférence: "La majeure partie de sa carrière, je l'ai vu jouer à gauche." "J'arrive dans une autre philosophie de jeu, dans cette autre position, conclut 'Grizi'. Mais en deux mois, je ne peux pas tout avoir à 100%. Je suis exigeant envers moi-même, tous les jours, et ça va venir."

Griezmann évoque sa relation avec messi