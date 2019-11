On y est : Thomas Tuchel est confronté à ses premiers problèmes de riche de la saison. Le technicien allemand dispose de toutes ses armes offensives et va devoir trancher mardi soir, au Santiago Bernabeu (21h00). Face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain n’aura pas d’immense pression sportive, si ce n’est d’envoyer un message fort au reste de l’Europe en sécurisant sa première place. Il pourrait donc être l’heure d’essayer un 4-2-3-1 résolument offensif qui permettrait d’aligner Di Maria, Icardi, Neymar et Mbappé d’entrée, Cavani étant à coup sûr destiné à débuter sur le banc. Le perdant se trouverait donc parmi le trio du milieu (Gueye, Marquinhos, Verratti), à moins que « Marqui » ne descende d’un cran, poussant Kimpembe sur le banc.

Valverde et Rodrygo titulaires avec le Real

Si, en revanche, le technicien allemand préfère conserver son 4-3-3, il lui sera difficile de se passer de ses deux Argentins, qui marchent sur l’eau depuis plusieurs semaines. Le choix devrait alors se faire entre Neymar et Mbappé, qui tous deux repris récemment. Du côté des Espagnols, les interrogations sont bien moins nombreuses. Au milieu de terrain, Valverde est un indiscutable aux côtés de Kroos et Casemiro tandis que le jeune Rodrygo a fait son trou devant, où il accompagnera Benzema et Hazard. En défense, Marcelo devrait être préféré à Mendy dans le couloir gauche tandis que Ramos, Varane et Carvajal restent indéboulonnables.

Les compos probables de Real Madrid - PSG

: Courtois – Carvajal, Varane, Ramos (cap), Marcelo – Valverde, Casemiro, Kroos – Rodrygo, Benzema, Hazard: Navas – Meunier, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat – Gueye, Marquinhos, Verratti – Di Maria, Icardi, Neymar