Neymar a retrouvé le sourire. Et cette dernière nouvelle ne va rien y changer, bien au contraire. S’il avait le visage fermé après avoir marqué, d’un joli retourné, l’unique but du match entre le PSG et Strasbourg samedi après-midi pour son grand retour au Parc des Princes, l’attaquant brésilien, hué et insulté par une partie des supporters parisiens, est apparu beaucoup plus rayonnant depuis à l’entraînement et sur son compte Instagram, où on peut le voir rire, danser ou encore chanter dans sa villa des Yvelines.

Et celui qui voulait retourner au Barça cet été devrait avoir encore plus le moral, puisqu’il a vu sa suspension passer de trois à deux matches de Ligue des champions. Une sanction consécutive à ses insultes destinées aux arbitres du huitième de finale retour face à Manchester United le 6 mars dernier. Il n’avait pas digéré que Damir Skomina accorde un penalty aux Red Devils au bout du temps additionnel, suite à une main de Presnel Kimpembe, et s’était lâché sur les réseaux sociaux.

Le club parisien avait fait appel de cette décision le 18 juin dernier, rapporte le Tribunal arbitral du sport (TAS). Il purgera donc bien son premier match de suspension mercredi soir face au Real Madrid, en ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions, et le deuxième le mardi 1er octobre sur la pelouse de Galatasaray. Il pourra en revanche bien jouer à Bruges le 22 octobre. Une excellente nouvelle pour le club parisien, alors que Kylian Mbappé et Edison Cavani, respectivement blessés à la cuisse gauche et à la hanche, devraient aussi être disponibles d’ici-là.