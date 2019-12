Mercredi soir, la rencontre contre le Galatasaray n’était pas sans signification pour le PSG. Cela s’est vu à travers le résultat, mais aussi l’application et le sérieux que les champions de France ont mis durant cette rencontre avec au final une victoire par cinq buts d’écart. Et cette sortie face aux Turcs était aussi tout sauf anodine pour Kylian Mbappé. Le natif de Bondy visait à l’occasion son 100e but en club. Un objectif qu’il a bien atteint en faisant trembler les filets à la 63e minute de jeu.

Mbappé présente des chiffres hallucinants en C1

Alors que le score était de 3-0, et qu’il venait de distiller deux passes décisives pour Icardi et Neymar, l’international tricolore a apporté sa contribution au large succès des siens en convertissant à son tour un service de Neymar. Un but qu’il a ensuite parfaitement célébré. Et il aurait eu tort de s’en priver, vu l’importance « chiffrée » de cette réalisation. Pour rappel, son tout premier but en pro remonte au 20 février 2016 avec l’AS Monaco. Clubs et sélection confondues,Les statistiques du champion du monde sont ébouriffantes, et ils le sont encore plus en Ligue des Champions. À la suite de cette très prolifique prestation du jour face aux champions de Turquie, il se trouve impliqué dans 30 buts en 30 rencontres de cette prestigieuse compétition (dont 7 fois cette saison). En plus de ses 19 buts, il compte 11 passes décisives. Un modèle de précocité. À noter que cette saison, il n’y a que Robert Lewandowski (10) et Erding Haaland (9) qui ont été plus souvent décisifs que lui en C1.