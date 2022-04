L'Atlético incompris, selon Pep

Pep Guardiola (entraîneur de Manchester City): "Pour les avoir vus jouer, il y a de fausses idées sur la façon dont ils jouent. Ils sont plus offensifs que les gens ne le croient. Ils ne prennent pas de risque dans la construction, mais ils ont beaucoup de qualité dans le dernier tiers (du terrain). Quand le ballon est dans notre moitié, ils sont très agressifs et ce qu'ils vont faire dépendra du moment du match, mais ils savent exactement comment jouer (dans toute situation). Je ne vais pas gaspiller une seule seconde sur ces débats idiots (d'un choc des styles entre les deux formations, NDLR). Tout le monde essaye de gagner le match. S'ils gagnent demain, ils auront eu raison et si on gagne, on aura eu raison (...) Je ne vais pas juger ce qu'ils font. Je vais analyser pour trouver ce qu'on doit faire pour avoir un bon résultat avant d'aller à Madrid la semaine prochaine."

City n'attend pas un match ouvert

Bernardo Silva (milieu offensif de Manchester City): "Pour être tout à fait honnête, on ne sait pas s'ils vont presser haut ou attendre bas. Quoi qu'ils fassent, ils seront agressifs, ils laisseront peu d'espace. Ce ne sera pas un match ouvert, c'est sûr, ce n'est pas la philosophie de l'Atlético (...) Ils sont très compétitifs, très organisés, avec un style très spécifique. Ce n'est jamais facile de jouer contre eux et ce ne sera pas facile pour nous, mais je suis sûr que si on suit le plan de Pep, ça ira."

Pep "cogite toujours beaucoup trop"

Guardiola: "Je cogite toujours beaucoup trop en Ligue des champions. J'imagine toujours de nouvelles tactiques et demain vous en verrez encore une autre. Je cogite beaucoup trop mais c'est pour ça que j'ai de bons résultats. Ce serait ennuyeux si je jouais tout le temps de la même façon. Et si les gens pensent qu'on peut jouer de la même façon contre l'Atlético ou Liverpool, je ne suis pas d'accord. Les déplacements sont différents, les joueurs sont différents, avec des personnalités différentes. C'est pour ça que je cogite et que je crée des tactiques idiotes. Ce soir, j'aurais une inspiration et je vais créer une tactique incroyable pour demain: on jouera à 12."

Man City "pas si favori que ça"

Silva: "Ces dernières années aussi on était favori et on a perdu. On était favori l'an dernier contre Chelsea, on a perdu, on était favori contre Tottenham (2019), contre Lyon (2020) et on a perdu. L'Atlético est une équipe très habituée à jouer ce genre de matches, ils ont atteint deux finales (2014 et 2016), ils sont souvent présents en quart ou en demie, je ne crois pas qu'on soit si favori que ça."

City est mieux préparé

Silva: "Beaucoup de choses ont changé (par rapport aux années précédentes). On est bien mieux préparé pour ces échéances. On était déjà une très bonne équipe avant, mais on est bien mieux préparé qu'il y a cinq ans. Ca vient aussi avec l'expérience. On apprend des déceptions passées. On se connaît mieux, aussi. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, l'entraîneur n'était là que depuis un an. Maintenant, ça fait 5 ou 6 ans qu'on joue ensemble, on sait tout ce qu'on doit faire à chaque moment du match, dans les bons moments comme dans les mauvais moments."