Gasperini furieux contre l’arbitrage

L’Atalanta Bergame s’est inclinée ce mercredi à l’occasion de son 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (0-1). Une défaite concédée sur le fil et alors qu’elle jouait à 10 contre 11 depuis environ 70 minutes. La qualification pour les quarts est désormais compromise pour La Dea.

« Ce rouge est incroyable ! »

Invité à donner son avis sur la rencontre au coup de sifflet final, Gian Piero Gasperini, le coach de l’équipe italienne, est apparu très en colère. Pour lui, le rouge adressé à Remo Freuler n’avait pas lieu d’être et c’est ce qui a empêché sa formation de signer un résultat positif. "Nous étions tellement heureux de jouer ce match face au Real Madrid. Il a été gâché par ce carton rouge excessif", a-t-il indiqué sur Sky Italia.

Le coach transalpin ne comprend pas non plus qu’il n’y ait pas eu intervention de la VAR sur cette action aux conséquences très importantes. "Sur le hors-jeu, le problème a été réglé. Sur les mains, même chose cette saison. Mais sur les contacts, toujours pas (...) Le rouge de ce soir est incroyable. On veut enlever les contacts. C'est le suicide du football", a-t-il lâché sur un ton très ferme. Nul doute que ses protégés n’en pensent pas moins à l’issue de cette décevante soirée.