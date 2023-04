Thiago Silva n'a pas été tendre avec Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea. Tandis que les Blues ont été éliminé de la Ligue des Champions au terme des quarts de finale par le Real Madrid, il se trouve que le défenseur et capitaine du club londonien a pris la parole afin de critiquer la stratégie de Boehly. Nouveau propriétaire des Blues depuis mai 2022, Boehly n'a pas hésité à investir plusieurs centaines de millions d'euros lors du mercato estival 2022 et hivernal 2023 afin de faire venir de nombreux joueurs. Sauf que la greffe n'a pas pris et Chelsea vit une saison catastrophe, avec des éliminations en FA Cup, League Cup, quart de finale de la Ligue des Champions et surtout une 11e place en Premier League. Thiago Silva a poussé un coup de gueule concernant les recrutements effectués par Boehly.

"O Monstro" en colère

Le Brésilien ne comprend pas les méthodes de Boehly, qui a fait venir de nombreux joueurs pour un résultat très décevant. Positionné à dix points de la 7e place, la dernière qualificative pour la Ligue Europa Conference, Chelsea risque de ne pas être européen la saison prochaine et ce alors que l'effectif est tout simplement démentiel. Et Thiago Silva a donc pris la parole dans les médias, notamment au micro de beIN SPORTS, après la défaite face au Real Madrid en quart de finale retour de la C1. Il n'a pas hésité à allumer Boehly, faisant passer un message fort.

"La première étape de ce projet est terminée. Une première étape ratée, mais c'est fait. Nous ne pouvons pas blâmer les entraîneurs sans prendre également nos responsabilités. C'est une période difficile pour le club, avec beaucoup d'incertitude. Il y a eu un changement de propriétaire, de nouveaux joueurs qui sont arrivés... Il a fallu augmenter la taille du vestiaire car il ne pouvait plus accueillir tous les joueurs de l'effectif. Le point positif, c'est que nous avons de très bons joueurs désormais. Mais d'un autre côté, il y en aura forcément qui seront mécontents de leur temps de jeu. Il y aura toujours des joueurs déçus, tout le monde ne peut pas jouer en même temps. L'entraîneur ne peut aligner que onze joueurs parmi la trentaine figurant dans l'effectif. C'est difficile, certains se retrouvent hors du groupe. Il y a eu huit recrues en janvier (neuf en vérité, Andrey Santos étant retourné en prêt, tout comme Malo Gusto, ndlr). Il faut arrêter et mettre en place une stratégie pour ne pas répéter les mêmes erreurs la saison prochaine."

Autant dire que Thiago Silva veut du changement la saison prochaine et le fait bien savoir !