Dans une année 2020 où l'adaptation et l'innovation ont sauvé la fin de saison, il n'y a plus que deux équipes pour faire perdurer les traditions : Barcelone et le Bayern Munich. Pour éviter que la Ligue des Champions et son Final 8 inédit ne se transforment en sacre historique pour un jeune outsider aux dents longues, Catalans et Bavarois vont devoir faire de la résistance. A Lisbonne, ils sont les seuls à avoir déjà soulevé la coupe aux grandes oreilles. Personne d'autre n'a la recette d'un sacre continental et ils comptent bien l'utiliser pour contenir le vent de fraîcheur qui souffle sur le Vieux-Continent.

Barcelonais et Munichois seuls contre tous

Le Barça et le Bayern participaient déjà à la C1 quand des clubs comme le PSG ou Leipzig n'étaient pas encore fondés. A eux deux, ces ogres du football européen pèsent 18 finales de Ligue des Champions. 15 de plus que les six autres participants du Final 8 réunis qui en ont trois grâce à l'Atlético Madrid. Ce quart de finale met aux prises les derniers représentants de l'ancienne génération face au renouvellement symbolisé par les projets de Manchester City, Paris ou Leipzig. Ces nouveaux riches veulent changer le football européen et ils n'en ont jamais été aussi proches. Seul le vainqueur de ce duel germano-espagnol pourra faire barrage à des adversaires en position de force pour s'inviter dans un palmarès pourtant réfractaire à la nouveauté.

Vainqueur de la Ligue des Champions, un cercle très fermé

La Ligue des Champions est une chasse-gardée. Depuis 1993 et l'instauration de la compétition comme on la connaît actuellement, seuls Marseille, le Borussia Dortmund et Chelsea ont remporté la compétition sans avoir été sacrés auparavant en Coupe des Clubs Champions. Dans le même temps, le champion d'Allemagne en a remporté deux, le vice-champion d'Espagne quatre. Il faut remonter à 2012 et au succès des Blues à Munich contre le Bayern pour retrouver la trace d'un vainqueur inédit de la compétition.

Lewandowski et Messi, symboles de la régularité de ces institutions



Pour éviter que le changement de décennie ne se transforme en entrée dans une nouvelle ère, deux des clubs européens les plus réguliers du XXeme siècle sont attendus au tournant. Il faut remonter à 1996-1997 pour trouver la trace d'une C1 disputée sans Barcelone, ni Bayern. L'héritage de ces deux institutions est désormais entre les mains de Lionel Messi et Robert Lewandowski, deux des quatre meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Ce vendredi soir, ils seront titulaires et attendus. Ils représenteront surtout deux équipes qui ont l'habitude de ce genre de rendez-vous. Deux formations qui visent une sixième victoire en C1 et une place sur le podium des équipes les plus titrées de l'histoire de la Ligue des Champions. Grâce à leur expérience, elles espèrent redonner un peu de normalité à une année 2020 déjà bien spéciale.

Flick : "Ce n'est pas seulement le Bayern contre Lionel Messi"