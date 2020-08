Le 12 aout prochain, l’Atalanta Bergame va se dresser sur le chemin du PSG à l’occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Lombards ne partiront pas favoris de cette rencontre. Mais, cela ne les empêchera pas d’avoir des ambitions et l’envie de créer un énième exploit. Après avoir achevé l’exercice de la Serie A à la troisième place du classement, ils sont même motivés pour étirer au plus loin leur saison. S’il y avait un doute à ce sujet, il a été définitivement levé ce lundi matin par Gian Piero Gasperini, le coach de l’équipe.

« Une période suffisante pour récupérer »



Invité de l’émission "Radio anch'io sport" sur la Radio Rai, Gasperini a assuré que sa formation ne fera aucun complexe face au champion de France. « Nous sommes déjà heureux de pouvoir jouer un quart de finale de C1. Pour nous, c'est énorme et inespéré. Je suis sûr que nous avons nos chances, a-t-il commencé par confier. Le PSG est une équipe de grand talent et candidate pour remporter la Ligue des champions. Ce match dépendra de plusieurs facteurs : la technique, la condition physique, la condition mentale... Pour nous, la période a été très éprouvante avec beaucoup de matches (...) On a maintenant une période suffisante pour récupérer. Le match entre la Juve et l'OL donnera un aperçu de ce qui était le mieux, jouer ces dernières semaines ou se reposer. »



Lors de ce match, et même si les dernières prévisions sont plutôt optimistes, Paris pourrait devoir composer sans Kylian Mbappé. Un forfait de l’international tricolore pénaliserait à coup sûr la bande à Tuchel. « C'est un grand joueur, et son absence peut enlever de la valeur au PSG. C'est certain que ça jouera beaucoup, clairement », a reconnu Gasperini. Le technicien italien ne souhaite pas pour autant des malheurs à l’adversaire. Il avait été d’ailleurs parmi les premiers à souhaiter un rétablissement rapide à l’attaquant francilien.

« Pas d’autres joueurs du profil d’Ilicic »



Tout comme Paris, l’Atalanta a aussi des incertitudes au sein de son effectif en vue de ce match important. Le gardien Pierluigi Gollini est toujours douteux par exemple après avoir pris un coup au genou lors de l’ultime rencontre de Serie A. « On en saura plus demain. C'est une forte contusion. Mais on peut le récupérer », a confié son coach. On se veut donc confiants à propos du portier chez les Nerazzurri. En revanche, la présence du buteur Josip Ilicic est définitivement écartée. « Objectivement, c'est compliqué. Il ne joue plus depuis longtemps. Ce serait bien de le récupérer pour la saison prochaine. Nous n'avons pas d'autres joueurs avec son profil, son absence est forcément douloureuse pour nous. Mais c'est peut-être plus simple de le remplacer sur un match sec que sur un championnat complet », a indiqué Gasperini à propos de son international slovène.