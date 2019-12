Le Real Madrid a disputé mercredi soir un match sans enjeu en Ligue des Champions du côté de Bruges. Pour cette rencontre, Zinedine Zidane a choisi d’aligner ceux qui n’étaient pas trop sollicités dernièrement au sein de son effectif. Titulaire seulement huit fois cette saison, Gareth Bale aurait pu aspirer à du temps de jeu lors de ce rendez-vous. Mais, le Gallois est resté sur le banc tout le long de la partie. C’est un choix du coach français et ce dernier l’a assumé au coup de sifflet final, précisant que ce n’était en aucun cas une sanction à l’encontre de son ailier.



« Rien ne s’est passé, a affirmé le technicien français en conférence de presse. Je devais faire trois changements et j’ai choisi d’autres joueurs. C’est tout ». L’ancien joueur des Spurs a donc été simplement ignoré par son coach, qui lui a notamment préféré Rodrygo et Vinicius Junior pour occuper les flancs. Performant en sélection, Bale va devoir prendre son mal en patience avant de retrouver son efficacité en club. A noter que sa dernière réalisation avec les Merengue remonte au 1er septembre dernier face à Villarreal (2-2).