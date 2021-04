Zidane encense le "travail fantastique" de Vinicius

Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid, vainqueur 3-1 de Liverpool mardi en quart de finale aller de Ligue des champions, en conférence de presse):

(Sur Vinicius) "Je me réjouis pour lui. Il fait un travail fantastique, surtout défensivement. On sait le joueur que c'est quand il a de l'espace, par exemple sur son premier but. Il lui manquait un but, donc aujourd'hui ses deux buts vont lui procurer beaucoup de confiance, à lui et à toute l'équipe. Il le mérite. Je ne sais pas si ç'a été son meilleur match, mais marquer deux buts dans un quart de finale de Ligue des champions... (Sur l'aspect tactique après le test positif au Covid-19 de Varane) On n'a pas changé le schéma, on a juste remplacé Rafa (Varane) par Mili (Eder Militao). Ce n'est pas facile pour lui, mais on s'était préparés à ce genre d'éventualités, et on l'a encore prouvé ce soir. Après, on n'a encore rien gagné. On est content de ce que l'on a fait, mais on va continuer à se battre. Je crois que cette équipe n'a pas de limites, ce sont des joueurs qui ont déjà gagné énormément mais ils en veulent toujours plus, ça montre le caractère qu'ont ces joueurs".