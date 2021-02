Zidane dévoile son secret sur le but de Mendy

Le Français Ferland Mendy a été le grand artisan du succès précieux du Real face à l’Atalanta (1-0), en 8e de finale aller de la Ligue des Champion avec une frappe enroulée du droit sublime. Zinedine Zidane dévoile un secret de fabrication sur ce but, affirmant que la combinaison amenant la réalisation de l'ancien Lyonnais a été travaillée à l'entraînement, avec une petite subtilité... "Oui, c'était une action voulue", a confié le coach français devant les médias au terme du match dans un éclat de rire. "Mais ce n'était pas Ferland (Mendy) qui devait tirer ! A l'arrivée c'est Ferland qui a marqué du droit, donc c'est très bien. Ce pied droit, il l'a depuis longtemps. Il frappe plus fort avec le droit qu'avec le gauche. Son pied gauche est plus précis, le droit plus puissant. C'est comme ça."

Zizou admet volontiers que son équipe n'a pas fait un grand match face à une Dea rapidement réduite à dix. "On n'a pas fait un grand match. On n'a pas trouvé les espaces, on a essayé mais on n'a pas réussi. Mais c'est un bon résultat, on marque un but à l'extérieur, on n'en encaisse pas... Après, il reste toujours le match retour, donc ce 8e de finale reste ouvert. On va devoir faire un grand match pour passer." Rendez-vous dans trois semaines pour ce rendez-vous qui promet beaucoup.

Zidane : "Un bon résultat pour nous" :