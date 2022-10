Youth League : L'OM éliminé après sa défaite à Francfort

Michaël Lebaillif a vu ses minces espoirs être enterrés, sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, ce mercredi après-midi (2-0).



Dernier du groupe, l'OM pourra sauver son honneur face à Tottenham

Une élimination qui n'a rien d'une surprise. Si l'OM d'Igor Tudor pourrait se qualifier dès ce mercredi soir pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions, l'équipe U19 du club phocéen n'a pas brillé en Youth League. Condamnée à gagner ses deux derniers matchs afin de continuer sa route dans le tournoi,Il était impératif de s'imposer afin de rêver d'une possible deuxième place dans ce groupe D (synonyme de barrages) mais rien n'est allé dans le bon sens pour Marseille. Dès la 5ème minute, Mehdi Loune a ouvert le score pour les Allemands avant qu'en fin de match, Junior Awusi ne donne plus d'ampleur au succès des locaux (2-0, 83ème)., les minots auront l'occasion de sauver l'honneur la semaine prochaine avec une opposition face à Tottenham, qui s'est incliné contre le Sporting, et compte 1 point de plus que l'OM au classement. Le Sporting et Francfort (11 points) se disputeront eux la première place.