Youth League : Le PSG bat le Maccabi Haïfa et se qualifie pour la phase finale

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 3⃣ 𝗯𝘂𝘁𝘀 𝗮̀ 1⃣! ✅🔴🔵

La qualification pour la suite de l'@UEFAYouthLeague est assurée ! 👏



Nos Parisiens pourraient même conserver la 1re place à l'issue de l'autre rencontre du groupe H, dès cet après-midi. 👊#UYL I #PSGMAC pic.twitter.com/jr6648BQoH



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 25, 2022

Une première titularisation en Youth League pour Ethan Mbappé

Mission accomplie pour les joueurs dirigés par Zoumana Camara.. 15 jours après l'accroc survenu face au Benfica (revers 2-3), le club de la capitale a rapidement ouvert le score grâce à un tir croisé de Yoram Zague (1-0, 12ème) avant que Ismaël Gharbi, bien trouvé par Ethan Mbappé au départ de l'action, ne double la mise (2-0, 52ème). Christ Mukelenge a alourdi le score quelques minutes plus tard (3-0, 64ème), avant que la réduction au score ne survienne suite à une réalisation Sapir Razon (3-1, 78ème).Si le PSG a peu maîtrisé la fin de la rencontre, l'essentiel a donc été assuré avec une qualification pour la suite de la compétition avant même un déplacement à Turin pour affronter la Juventus et conclure la phase de groupes, la semaine prochaine. La première place du groupe - synonyme de huitième de finale direct - n'est pas assurée étant donné que la Vieille Dame s'est imposée face au Benfica (2-3) et est située à 2 points du PSG. La 4ème victoire en 5 matchs du PSG dans la compétition a donc été marquée par la première titularisation en Youth League d'Ethan, le petit frère de Kylian Mbappé. A seulement 15 ans, le jeune milieu de terrain a su se mettre en valeur dans une position reculée devant la défense. ", analyse notamment Le Parisien à propos de celui qui a quitté le terrain à la 83ème minute, remplacé par Etienne Michut, frère d’Édouard (prêté par le PSG à Sunderland).