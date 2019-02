Youth League: Chelsea pour Montpellier, l'Ajax pour l'OL

Le tirage au sort des 8es de finale de Youth League a eu lieu ce vendredi à Nyon et les deux clubs français encore en lice, Montpellier et Lyon, ont hérité d'excellents adversaires. Les Héraultais iront à Londres pour affronter Chelsea, tombeur de l'AS Monaco en barrage (3-1) et finaliste de la dernière édition tandis que L'OL recevra un autre gros morceau avec l'Ajax.

À noter que ces 8es de finale offriront également un alléchant derby entre l'Atlético et le Real Madrid. Ces rencontres auront lieu les 12 et 13 mars prochains et se disputeront sur un seul match.

Tirage au sort complet des 8es:

Chelsea FC (ANG)-Montpellier HSC (FRA)

Midtjylland (DAN)-Manchester United (ANG)

Dinamo Zagreb (CRO)-Liverpool (ANG)

Olympique Lyonnais (FRA)-Ajax Amsterdam (P-B)

FC Barcelone (ESP)-Hertha Berlin (ALL)

FC Porto (POR)-Tottenham (ANG)

Hoffenheim (ALL)-Dynamo Kiev (UKR)

Atlético de Madrid (ESP)-Real Madrid (ESP)