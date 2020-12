Yann M'Vila, déjà incontournable à l'Olympiacos

« Je suis au top de ma forme » Voici en quelques mots comment Yann M'Vila a évoqué sa situation en Grèce dans les colonnes de L'Equipe à quelques jours d'affronter l'OM en Ligue des Champions. Arrivé à l'Olympiacos durant le mercato estival, le milieu de terrain s'y est rapidement révélé incontournable. Depuis son transfert en provenance de Saint-Etienne, l'international français a participé à tous les matchs de championnat et il n'a pas manqué la moindre minute de la phase de poules de la Ligue des Champions.

> Pedro Martins méfiant avant de jouer l'OM <

Que Pedro Martins opte pour un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, le nom de M'Vila est toujours dans la case des titulaires, même si c'est parfois au détriment d'Andreas Bouchalakis, le capitaine du club du Pirée. « Mes coéquipiers, mon coach, le staff, toutes ces personnes me donnent de la confiance. J'aime beaucoup cet entraîneur car il est proche de ses joueurs. Quand il me parle, il me dit ce qu'il attend de moi » expliquait le joueur de 30 ans dans une interview accordée à L'Equipe. En quelques semaines, le natif d'Amiens a déjà rendu cette confiance à ses dirigeants.

Un journal grec a comparé M'Vila à Iron Man

Avec son abattage et la justesse de ses passes, l'ancien Rennais a rapidement fait l'unanimité. Début novembre, un journal grec l'a même comparé à Iron Man. La preuve que son adaptation a été réussie. Que cela soit dans un championnat grec que la Thrylos survole ou dans les matchs compliqués de Ligue des Champions, Yann M'Vila a été très régulier. Même face à Manchester City, son activité dans l'entre-jeu lui a permis de surnager.

C'est simple, le Français arrive à être partout. En C1, il a parcouru 11,5 kilomètres par match. Seuls Christoph Kramer, Hans Vanaken et Nicolo Barella ont fait mieux. L'inépuisable milieu de terrain a réussi 90% de ses 240 passes tentées sur la scène européenne. Avec ces statistiques, il fait mieux que Joshua Kimmich, Ivan Rakitic ou Jorginho. La preuve que depuis son transfert en Grèce, l'ancien Stéphanois est bien de retour au top de sa forme.