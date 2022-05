Villarreal : Pour Emery, il a "manqué un petit quelque chose" contre Liverpool

"L'équipe n'était tout simplement pas prête à assumer ce rythme durant tout le match"

. Défaite à Anfield il y a une semaine (2-0), la formation d'Unai Emery a montré un visage conquérant mardi dans un Estadio de la Cerámica longtemps euphorique. Durant les 45 premières minutes, les locaux ont su noyer Liverpool dans des proportions rarement atteintes cette saison, parvenant à mener 2-0 à la pause grâce aux réalisations de de Boulaye Dia et Francis Coquelin. Au retour des vestiaires, il a fallu composer avec une très nette baisse d'intensité pour le club espagnol, couplé à une montée en régime conséquente des visiteurs. Fabinho, Luis Diaz et Sadio Mané ont ainsi renversé la vapeur pour offrir la qualification en finale au Liverpool de Jürgen Klopp.. "À la pause (2-0), je pensais toujours que cela allait être très difficile. L'objectif était de marquer le premier but pour être proche de la remontada. On l'a fait. Et le deuxième nous a énormément encouragés. On savait que les efforts fournis en première période allaient nous pénaliser par la suite, mais on avait des joueurs prêts à entrer sur le banc", a analysé le quadruple vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville (2014, 2015, 2016) et le le sous-marin jaune (2021).A ses yeux, la sortie sur blessure de Gerard Moreno (68ème) a eu un impact moral et tactique trop important pour contrer la puissance des Reds. "C'était le seul qui nous permettait d'avoir des duels près de leur ligne défensive, et, sans lui, on n'en a plus eu., a évalué Emery.