L'ancien vice-président de Villarreal, qui était au club depuis 28 ans, a quitté son poste en février. L'homme de 73 ans a révélé dans une lettre ouverte au club et aux fans qu'il souffrait d'une leucémie. Et Emery a déclaré ceci à AS. "Ceci est dédié à José Manuel Llaneza. Nous voulons lui dédier cette victoire parce qu'il traverse un moment de difficulté. Jose Manuel est plein d'énergie et cela me rend heureux de savoir qu'il aura vécu un bon moment. En ce qui concerne le match en lui-même, Emery a expliqué sa décision de faire sortir Gerard Moreno du banc.

Emery étale sa fierté

"Nous avions un plan de jeu. Nous savions qu'il y aurait des moments difficiles. Nous avons pris soin de [Gerard] et nous voulions qu'il entre dans le match avec une totale assurance. Aujourd'hui, Gerard est revenu pour de bon." Interrogé sur le fait que trois équipes espagnoles se soient qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Emery s'est montré fier de la communauté footballistique espagnole dans son ensemble. "C'est une chose supplémentaire dont nous pouvons être fiers. Nous voulons notre reconnaissance et je me sens fier de tout, pour le football espagnol, pour Villarreal et pour avoir atteint les quarts de finale, ce que je n'avais jamais fait auparavant."