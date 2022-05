Unai Emery : "Villarreal devra faire le match parfait"

Villarreal, c'est "historique"

Unai Emery (entraîneur de Villarreal): "On traverse un moment historique. L'an dernier avec la Ligue Europa, cette année avec la Ligue des champions... Villarreal est fier du projet de la famille Roig (propriétaire du club, NDLR). Tout le monde n'aime pas le foot en ville, mais toute la ville s'identifie à cette équipe. C'est le plus important. Mais mardi, nous, on ne jouera pas pour être fiers de ce qu'on a accompli. On jouera pour se qualifier pour la finale".

Rien n'est fait

Jürgen Klopp (entraîneur de Liverpool): (Interrogé pour savoir si le plus dur est fait) "Plus jeune je me serai énervé à cette question. Evidement que non. On sait qu'on n'est qu'à la mi-temps. On doit ignorer le résultat du match aller (...) On veut aller là bas en sachant qu'ils vont tout donner. Ce sera dur, mais c'est tout à fait normal, c'est une demi-finale de C1, on ne s'est jamais attendu à ce que ce soit simple. On a bien joué à l'aller et on ferait bien de faire un bon match là-bas aussi".

Liverpool, jamais plus de deux

Emery: "C'est vrai, Liverpool n'a jamais perdu avec plus de deux buts d'écart cette saison. Je ne voulais pas évoquer cette statistique, mais vous avez fait un bon boulot de recherche (rires). Liverpool est une équipe qui a une énorme confiance en elle. C'est la meilleure équipe du monde. Et pour les battre, il faudra toucher l'excellence. On devra faire un match parfait, tout simplement. Et on devrait trouver plus de failles que ce qu'ont trouvé les équipes qui ont affronté Liverpool jusqu'ici".

Ne penser qu'à la demie

Klopp: "Cette demi-finale est le match le plus important pour nous, peu importe ce qui s'est passé ces dernières semaines ou ce qui se passera dans les prochaines. On ne sait jamais si on rejouera une demi-finale et si on aura une nouvelle opportunité d'aller en finale. On a une équipe exceptionnelle, mais rien n'est acquis, il faut de la chance à certains moments (...) On voulait vraiment arriver là où on en est et, maintenant, on veut aller en finale, mais si Villarreal est meilleur que nous et se qualifie, félicitations".

Stopper Thiago et Fabinho

Emery: "(Thiago et Fabinho) sont deux joueurs techniques, mais qui savent mettre l'intensité nécessaire à ce genre de grandes équipes quand il le faut. Ils ont évolué à un très haut niveau. On a bien défendu, ils remportaient la plupart des duels, mais malgré cela, avec des aides défensives, on a réussi à faire en sorte qu'ils n'aient pas tant d'occasions franches que cela. On devra le refaire, tout en essayant de retrouver notre jeu d'attaque. Mais si mardi le MVP du match est encore un joueur de Liverpool, ça voudra dire qu'on est éliminé. Si c'est l'un des nôtres, on sera là, pas loin".

Liverpool gagne à l'extérieur en C1 cette saison

Klopp: "On n'a pas gagné ces matches par hasard, en défendant bas et en attendant des contre-attaques. On a essayé de jouer comme on le fait tout le temps et c'est ce qu'on devra refaire. On doit être prêt à souffrir et il y a des moments où il faudra défendre, c'est certain, mais ce ne sera pas l'approche générale (...) La maturité et l'expérience sont très importantes mais pas les seuls facteurs décisifs. Demain soir on aura besoin de tout ce que nous sommes. Il faudra jouer un match de top, top, top niveau parce qu'ils vont venir nous chercher, ils vont presser haut, jouer beaucoup plus qu'on ne les a laissés faire à l'aller. Je suis assez sûr qu'Unai aura fait quelques petits ajustements pour s'adapter à notre style en peu de temps, donc ce sera intéressant".

Quel scénario ?

Pau Torres (défenseur de Villarreal): "Il n'y a pas de scénario idéal. Peu importe la manière, si c'est grâce à un but à la première minute ou à la 60e. Un but, c'est un but, et il nous rapprocherait de la prolongation. Le match contre le Bayern à la Ceramica peut servir d'exemple. C'était un adversaire meilleur que nous sur le papier, mais qu'on avait réussi à faire plier chez nous. Donc oui, c'est l'exemple parfait".