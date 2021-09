Le PSG entre en scène en Ligue des Champions mardi. Les vice-champions de France se mesurent au champion de Belgique, le FC Bruges, à l’extérieur. Pour cette confrontation, Lionel Messi, Neymar et tous les autres internationaux sud-américains seront de retour après avoir manqué l’opposition contre Clermont en championnat (4-0). Mais, l’équipe ne sera pas au complet.

Verratti toujours incertain



En plus de Juan Bernat, l’absent de longue date et non retenu d’ailleurs dans la liste de C1, et de Sergio Ramos, qui continue de soigner son mollet, Paris risque de composer sans Marco Verratti. Le milieu de terrain italien est revenu de la sélection italienne avec une gêne au genou et il ne s’en est toujours pas remis. Le staff va certainement le tester ce lundi lors de l'ultime séance d'entrainement pour savoir s’il est en mesure ou pas de tenir sa place.



Presnel Kimpembe a aussi contracté un coup à la cheville lors de la rencontre de samedi, l’obligeant de céder sa place à la 80e. Mais, celle-ci s’est révélée être sans gravité. L’international tricolore a été déclaré bon pour le service. Il tiendra sa place en défense centrale avec Marquinhos.