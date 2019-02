UEFA: Enquête ouverte contre le PSG et Man Utd

Le 8e de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Man Utd n'aura lieu que le 6 mars prochain, au Parc des Princes, mais d'ici là les instances disciplinaires de l'UEFA auront examiné dès le 28 février les conclusions des enquêtes ouvertes sur les débordements des supporters des 2 camps à l'occasion du match aller disputé mardi, à Old-Traffpord (0-2).

Alors que 800 sièges auraient été dégradés dans le parcage visiteur du 'Théâtre des rêves', selon le Manchester Evening News, les fans parisiens sont visés pour « l'utilisation d'engins pyrotechniques », « jets de projectiles », « dégradations » et « troubles dans le public ». Mais leurs homologues mancuniens ne sont pas en reste et cités pour des « jets de projectiles » et « blocage d'escaliers ».

A noter par ailleurs que si l'attitude peut-être provocatrice d'Angel Di Maria à l'égard de son ancien public pourrait valoir des poursuites à l'Argentin, 'El Fideo' n'a pas fait que s'amuser du jet d'une bouteille de bière, il a aussi été visé par des projectiles, dont une bouteille d'eau, cliché à l'appui.