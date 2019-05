Tottenham: Sanchez forfait, Vertonghen masqué

Mercredi soir, Tottenham sera sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam en demi-finale retour de la Ligue des champions, et tentera de se qualifier pour la finale de Madrid malgré le revers (0-1) concédé à l'aller à Londres. Or, pour cette rencontre, outre les défections attendues de Harry Kane, Erik Lamela et Harry Winks, Davinson Sanchez est également contraint au forfait.

Touché samedi dernier à Bournemouth, le défenseur central n'est pas remis d'une petite lésion musculaire à une cuisse. De son côté, Jan Vertonghen, victime d'une fracture du nez, devrait pouvoir tenir sa place mais portera un masque de protection contre les Lanciers.