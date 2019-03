Tottenham-Pochettino: "Félicitation à Harry (Kane) et à Hugo (Lloris)"

Tottenham a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions en venant à bout du Borussia Dortmund (3-0, 1-0). Mardi en Allemagne, les Spurs ont pu compter sur la superbe performance de leur gardien Hugo Lloris et sur un Harry Kane qui est devenu le meilleur buteur sur la scène européenne du club anglais. Interrogé à ce sujet, Mauricio Pochettino a répondu en conférence de presse: "Je suis heureux, vous connaissez mes sentiments pour lui. J'ai toujours dit que c'était un des meilleurs attaquants du monde. Il a une mentalité fantastique et je tiens à le féliciter pour ce record et je veux aussi féliciter Hugo car c'est sa 100e clean sheet pour Tottenham et c'est une énorme performance également".