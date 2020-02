Tottenham : Des Français en quête de rebond

Moins d'un an après avoir joué la finale de la Ligue des Champions, Tottenham est rentré dans le rang. Ses joueurs français également. La saison d'après a été loin d'être évidente pour le trio tricolore des Spurs. Hugo Lloris, le capitaine, a été victime d'une grave blessure au coude. Un coup dur qui a empêché le gardien de l'équipe de France de participer à la majorité des matchs. Ce mercredi contre Leipzig, il ne jouera que son 15eme match de la saison toutes compétitions confondues. De retour depuis le 22 janvier, il a permis à sa formation de repartir de l'avant. L'équipe désormais entraînée par José Mourinho n'a plus perdu depuis le retour de son portier titulaire. Même s'il a encaissé au moins un but lors de quatre de ses cinq apparitions en 2020, Lloris a apporté de la solidité et peut espérer revenir rapidement à son meilleur niveau. C'est une nécessité pour aider Tottenham à valider son billet pour la prochaine Ligue des Champions et les Bleus en perspective de l'Euro. L'un n'ira pas sans l'autre et de grandes performances en C1 pourraient lui permettre de retrouver le rythme et sa place parmi les meilleurs portiers du monde. Une opération stoppe l'élan de Moussa Sissoko

Moussa Sissoko a aussi vu sa saison perturbée par les blessures. Touché au genou début janvier, le milieu de terrain a eu besoin de subir une intervention chirurgicale. Il est écarté des terrains jusqu'au mois d'avril. Auparavant, il avait joué 20 matchs et avait su préserver sa place dans le onze malgré le changement d'entraîneur. Son activité semblait avoir séduit José Mourinho. Sous les ordres du Portugais, il avait marqué ses deux premiers buts de la saison avant de rejoindre l'infirmerie. Tanguy Ndombélé a eu pour sa part un peu plus de mal avec l'arrivée du Special One. Le joueur arrivé de Lyon l'été dernier s'est retrouvé sur courant alternatif depuis son arrivée en Angleterre. Avec un corps qui ne l'a pas non plus laissé tranquille, le milieu de terrain a alterné les belles inspirations et les mauvaises périodes. Si son bilan statistiques est bon avec 2 buts et 4 passes décisives toutes compétitions, c'est bien le faible nombre de matchs à son compteur qui inquiète. Seulement 15 titularisations pour 22 apparitions en tout avec le maillot de Tottenham. Revenu d'une blessure à l'aine à la fin du mois de janvier, l'international français n'a joué que 105 minutes en 2020. Sa passe décisive lors de son entrée en jeu contre Manchester City il y a 15 jours n'a pas été suffisante pour lui permettre de fouler la pelouse pour la rencontre contre Aston Villa ce week-end. Une vraie désillusion pour un joueur qui aspirait à mieux lors de son transfert estimé à 60 millions d'euros. Ces trois joueurs vont devoir se ressaisir et notamment sur la scène continentale pour ramener le club londonien à sa place et prétendre jouer un rôle pendant l'Euro prévu cet été.