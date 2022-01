The Best : Lewandowski triomphe encore, un onze de l'année sans Mbappé

Un quatuor Messi-Lewandowski-Haaland-Ronaldo dans le XI de l'année

Un doublé pour Robert Lewandowski.Second au Ballon d'Or - à 33 points de Lionel Messi - Lewandowski a devancé l'attaquant du PSG et Mohamed Salah (Liverpool) lors d'un vote qui a mêlé supporters, journalistes, entraîneurs et joueurs. "Je suis heureux et très honoré de remporter ce trophée. Je me sens fier. Ce trophée appartient aussi à mes partenaires, mes entraîneurs, nous travaillons tous dur pour gagner des matches et des trophées", a-t-il indiqué, en ayant reçu le prix en duplex lors de la cérémonie.Si Lewandowski a été sacré chez les joueurs,. En concurrence avec Pep Guardiola (Manchester City) et Roberto Mancini (Italie), le technicien des Blues confié sa satisfaction d'être à Chelsea, après avoir été évincé du PSG. "Je me sens bien dans ce club très compétitif. On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes", a assuré le vainqueur de la Ligue des Champions 2021.. C'est suite à un vote des joueurs, via leur syndicat, que le onze a été désigné. Avec Kanté donc, mais sans Kylian Mbappé, ni Karim Benzema. Sur le papier, le onze est très offensif avec les présences combinées de Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Erling Haaland en attaque. Derrière ce quatuor de feu, on retrouve un trio 100% Premier League dans l'entrejeu avec Kevin De Bruyne (Manchester City) accompagné de Jorginho et N'Golo Kanté, les deux éléments de Chelsea. La défense à trois est formée par Leonardo Bonucci, David Alaba et Ruben Dias tandis que le poste de gardien est occupé par Gianluigi Donnarumma, vainqueur du trophée Yachine en décembre dernier et de l'Euro sous le maillot de l'Italie.: Donnarumma - Alaba, Bonucci, Dias - Kanté, Jorginho, De Bruyne - Messi, Lewandowski, Haaland, Ronaldo.Au siège de la FIFA, Cristiano Ronaldo a récupéré un trophée pour son record de buts en sélection (115). Par ailleurs, le staff médical du Danemark a reçu un trophée pour sa réactivité et son action lors du malaise cardiaque de Christian Eriksen lors de l’Euro 2021, au Parken Stadium de Copenhague durant le match Danemark-Finlande.