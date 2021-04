L'UEFA riposte : les 12 clubs et leurs joueurs risquent très gros

"L'UEFA, la Fédération anglaise de football et la Premier League, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et LaLiga, ainsi que la Fédération italienne de football (FIGC) et La Lega Serie A ont appris que quelques clubs anglais, espagnols et italiens envisagent d'annoncer leur création d'une soi-disant Super League fermée. Si cela devait arriver, nous souhaitons rappeler que nous - l'UEFA, la FA anglaise, la RFEF, la FIGC, la Premier League, LaLiga, Lega Serie A, mais aussi la FIFA et toutes nos associations membres - resterons unis dans nos efforts pour arrêter ce projet cynique, un projet fondé sur l'intérêt personnel de quelques clubs à une époque où la société a plus que jamais besoin de solidarité".