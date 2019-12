Sergio Ramos et Toni Kroos (Real Madrid) absents face au Club Bruges

Le groupe madrilène :

Pour le compte la 6e et dernière journée de Ligue des Champions, le Real Madrid se déplace sur le pré du Club Bruges en étant déjà assuré de la qualification pour un match sans enjeu tangible pour les Espagnols. En effet,Gareth Bale et Brahim Diaz sont appelés alors que Toni Kroos et le capitaine Sergio Ramos sont au repos. Pour rappel, le Real Madrid s'est défait de l'Espanyol Barcelone en Liga lors du weekend grâce à un but de Varane et à un autre de Bezema (2-0).Courtois, Areola, Altube - Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Odriozola, Mendy - Modric, Casemiro, Valverde, Isco - Benzema, Bale, Jovic, Brahim, Vinicius, Rodrygo.