Sans Cavani ni Mbappé face au Real

Le choc des absents. Les forfaits n’en finissent plus de s’accumuler pour la rencontre de mercredi soir (21h) entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, pour le compte de la première journée du groupe A de la Ligue des champions.

Alors que Marcelo (problèmes cervicaux et dorsaux) a rejoint à l’infirmerie Luka Modric, et que Sergio Ramos et Nacho sont suspendus côté madrilène, à Paris, c’est le secteur offensif qui souffre. Outre Neymar, qui va purger le premier de ses trois matches de suspension, Edinson Cavani et Kylian Mbappé manqueront à l’appel.

Icardi titulaire ?

S’il n’y avait quasiment aucun espoir pour le jeune champion du monde, touché à la cuisse gauche le 25 août dernier contre Toulouse, l’Uruguayen, qui s’était de nouveau blessé à la hanche lors de ce même match, pensait bien pouvoir en être. Mais les deux hommes ne reprendront l’entraînement collectif qu’en fin de semaine, a indiqué le PSG lundi, en précisant que Colin Dagba (lésion aux ischio-jambiers droits) ainsi que Julian Draxler et Thilo Kehrer (soins) ne seraient pas non plus disponibles face au club merengue.

Des défections qui compliquent sérieusement la tâche de Thomas Tuchel en attaque. Titulaire samedi contre Strasbourg (1-0), Eric-Maxim Choupo-Moting, déjà auteur de 3 buts en championnat, soit autant que lors du dernier exercice, devrait de nouveau avoir sa chance, tout comme la dernière recrue Mauro Icardi, en manque de rythme et qui a disputé face aux Alsaciens, en remplaçant l’international camerounais peu après à l’heure de jeu, ses premières minutes depuis le 26 mai.