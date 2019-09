Salzbourg cartonne Genk, Haland rejoint Raul et Rooney

Salzbourg a explosé Genk 6-2 mardi, dès la reprise de la Ligue des champions. Il y avait déjà 5-1 à la mi-temps, avec notamment quatre buts à partir de la 34e minute. Erling Braut Haland, le jeune attaquant norvégien de 19 ans, a inscrit un triplé. A moins de 20 ans (19 ans et 58 jours), il imite Raul et Wayne Rooney qui étaient les deux seuls à avoir réussi une telle performance avant lui à cet âge. A noter que c'était la première rencontre de sa carrière dans la plus prestigieuse compétition européenne. Les Autrichiens prennent donc la tête du groupe E, devant Naples à la différence de buts.

19y 58d - Erling Haaland, aged 19 years and 58 days, is the third youngest player to score a Champions League hat-trick, behind Raúl (18y 113d in 1995) and Wayne Rooney (18y 340d in 2004).