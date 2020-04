Reprise du football : ce qu'il faut retenir des décisions de l'UEFA

Le comité exécutif de l'UEFA a eu lieu ce jeudi, en visioconférence. L'objectif était clair : fixer une stratégie de reprise pour le retour des compétitions. Bien-sûr, il est impossible d'entériner ces hypothèses au vu du manque de visibilité inhérent à la pandémie du Covid-19, mais plusieurs suggestions importantes ont été faites pour les 55 pays membres de l'instance. Des Coupes d'Europe aux championnats nationaux, voici les points à retenir.

Championnats nationaux (Ligue 1, Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga et autres)

L'option privilégiée par l'UEFA est de terminer les compétitions domestiques avant le 3 août, mais cette mesure ne devrait pas être uniforme. Elle est liée au niveau de gravité de l'épidémie et à son évolution dans les différents pays. Les compétitions ayant repris en juin doivent être bouclées idéalement avant le 3 août. Celles qui ne reprendront pas en juin pourront se terminer courant août, pendant le déroulement des Coupes d'Europe. L'instance imagine enfin la possibilité de playoffs selon les cas.

Le classement actuel serait privilégié pour déterminer les équipes qualifiées pour la Ligue des champions et la Ligue Europa. Un scénario qui ne ferait évidemment pas les affaires de certains clubs, comme l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 ou l'Atlético de Madrid en Liga.

Coupes d'Europe (Ligue des Champions et Ligue Europa)



La date qui avait été retenue pour la finale de la Ligue des champions est le samedi 29 août. La finale de la Ligue Europa aurait lieu deux jours plus tôt, le jeudi 27. Mais le Comité exécutif ne peut pas acter ce scénario si certaines compétitions domestiques doivent se terminer dans cette période. Pour le moment, le mois d'août reste bien la plage privilégiée pour boucler les campagnes européennes. Les tours devraient être condensés et espacés de quelques jours de récupération.

Toutes ces mesures ont été tempérées par le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin. L'évolution de la crise sanitaire sera déterminante pour la suite. Une seule décision a été officialisée : le report de l'Euro féminin, qui devrait se dérouler entre le 7 juillet et le 1er août 2021, et sera décalé d'un an. Enfin, les clubs bénéficieront des paiements anticipés « à la lumière de la crise actuelle et des difficultés financières que rencontrent de nombreux clubs en Europe ».