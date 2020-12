Rennes : Stéphan regrette le score lourd en faveur de Séville

Le Stade Rennais avait l'ambition de terminer sur une bonne note son parcours en Ligue des Champions, mardi soir face à un FC Séville remanié. Toutefois, la marche, comme lors de l'ensemble de la compétition, a été trop haute pour le club breton, qui s'est incliné face à l'équipe de Julen Lopetegui (1-3). Pour sa découverte de la Ligue des Champions, Rennes a donc terminé à la dernière place du groupe E avec 1 point obtenu en 6 rencontres.



"On a tenté jusqu'au bout", estime Stéphan

Alors forcément, Julien Stéphan, n'a pas été ravi, après le match, alors que son équipe traverse une phase compliquée en Ligue 1 (neuvième et défait par Lens, samedi). "On a tenté jusqu'au bout. Et on démarre bien avec une excellente première demi-heure lors de laquelle on se crée plusieurs occasions pour ouvrir le score. Mais comme souvent cette saison en Ligue des Champions, nous n'avons pas réussi à valider nos temps forts... Peu de choses vont dans notre sens en ce moment, c'est à nous d'en faire plus et de faire mieux", a-t-il expliqué au micro de Téléfoot, déplorant le réalisme présent chez l'opposant, mais pas du côté de Rennes : "On a voulu produire du jeu, presser, jouer... mais c'est costaud en face. Et au bout du compte, le score est tout de même lourd. On prend trop de buts alors qu'on ne concède pas tellement d'occasions."



Dimanche, pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1, c'est face à une autre équipe en plein doute, l'OGC Nice, que Rennes tentera de repartir de l'avant, à l'Allianz Riviera (13 heures).