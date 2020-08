Rennes - Stéphan : "On connait la complexité de la Ligue des Champions"

Rennes devait passer par le tour préliminaire de la Ligue des champions étant donné sa troisième place lors de l'exercice 2019-2020 de Ligue 1 mais, face aux résultats des quarts de finale de la Ligue Europa, la donne est devenue différente et le club breton disputera la compétition de façon directe, avec les phases de poule. Le coach de l'équipe, Julien Stéphan, n'a d'ailleurs pas masqué sa joie pour le groupe lors d'un entretien accordé à RMC Sport.

Une expérience fantastique à vivre

Wolverhampton.

"On était ensemble avec certains joueurs, avec des salariés du club, à suivre le match ici. Cela devait être notre destin (sourire).", a-t-il indiqué, au sujet du but inscrit par Lucas Ocampos avec le FC Séville contrePour ce qui est de la compétition en elle-même, le coach de Rennes ne veut surtout pas se mettre de la pression, mais a estimé qu'il faudrait en profiter de la meilleure façon possible, tant l'expérience est unique."On est content pour l'actionnaire qui nous soutient depuis tant d'années pour les supporters, les salariés, les joueurs récompensés de leur super parcours.mais on devra croquer à pleines dents et donner le maximum pour donner une bonne image", a expliqué Julien Stéphan.