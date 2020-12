Rennes - Stéphan : "Cette compétition est impitoyable"

"Ça restera une grande déception", avoue Stéphan



Rennes découvrait la Ligue des Champions cette saison et le bilan est cruel pour le club breton, avant même la dernière journée de la phase de poules de cette édition 2020-2021 : 1 point en 5 matchs et une élimination de toutes les compétitions européennes. Alors forcément, Julien Stéphan n'a pas affiché un grand sourire après la défaite en Russie contre Krasnodar (1-0).En conférence de presse, il a souligné le sentiment dominant au sein du club. "Il y a toujours beaucoup d'enseignements à tirer, on va en tirer en interne. Ce soir, c'est la déception qui l'emporte. On fait encore jeu égal avec notre adversaire et encore une fois, ça s'est joué sur notre efficacité. Il y a de la déception et de la frustration", a-t-il assuré, avant de poursuivre : "C'est pour nous une première expérience dans cette compétition. C'est une phase d'apprentissage, on sait que ça ne fait pas plaisir d'entendre ça, mais c'est la réalité. Une grande partie de l'effectif découvre le très haut niveau. Le développement des jeunes fait aussi partie intégrante du projet du club. C'est pour toutes ces raisons qu'on se retrouve éliminés."En Ligue des Champions, le bilan de Rennes est donc inquiétant, mais s'inscrit dans une dynamique générale très négative, étant donné que le club reste sur un seul succès lors des 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sondé de nouveau sur la Ligue des Champions, Stéphan a été clair sur son exigence : "Parfois, les premières peuvent être difficiles. Cette compétition est impitoyable, elle demande de l'expérience et aussi un facteur réussite important par moments, elle demande de pouvoir jouer constamment avec toutes les forces. Ça restera une grande déception."Septième de Ligue 1, Rennes tentera de rebondir dès samedi avec la réception de Lens lors de la treizième journée du championnat de France (17 heures).