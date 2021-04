Real Madrid : Zidane se passera d'Hazard contre Liverpool

"Je ne veux pas précipiter son retour"

Mardi soir, sur la pelouse du stade Alfredo Di Stéfano (21 heures), le choc entre le Real Madrid et Liverpool comptera un total de 19 Ligue des Champions remportées entre les deux équipes (13 côté espagnol contre 6 côté anglais, ndlr).. Le numéro 7 n'a joué que durant 15 minutes depuis le 30 janvier, face à Elche, le 13 mars dernier, et avait été victime d'une lésion musculaire au psoas droit. Si vendredi, il avait participé à la séance collective de l'entraînement, il n'avait pas été retenu dans le groupe pour le match face à Eibar, remporté samedi (2-0).a commenté Zidane, ce lundi en conférence de presse.Par ailleurs, le coach du Real n'a pas caché son admiration pour son homologue, Jürgen Klopp, qu'il va encore affronter, comme à Kiev, pour une finale de C1 remportée par son équipe (3-1, ndlr). "Avant de nous rencontrer en finale de la Ligue des Champions en 2018, lorsque j’apprenais à être entraîneur, j’ai beaucoup appris de divers coaches et j’ai regardé la carrière de Klopp., a-t-il expliqué.